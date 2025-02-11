ФОТО. Пограничники устроили погоню за угнанным внедорожником с латвийскими номерами

В деревне Тракенай (Кальварийский район Литвы) закончилась погоня для жителя Биржая, который пытался скрыться от преследования литовских пограничников. Государственная служба погранохраны Литвы установила, что автомобиль на днях был угнана в Германии.

Как отмечает Государственная служба погранохраны Литвы, в минувшую пятницу в ходе мероприятий по контролю за нелегальной миграцией на литовско-польской границе пограничники решили остановить для проверки Lexus NX300, следовавший из Польши по дороге Сувалки-Мариямполе.

Однако водитель внедорожника с латвийскими номерными знаками проигнорировал требования пограничников. Мужчина, увеличив скорость, направился в сторону Кальварии. Вслед за внедорожников отправились и пограничники, включив световые и звуковые сигналы.

Кроме того, на помощь пограничникам пришли их коллеги с другой заставы. Сотрудники ГПС Литвы преследовали беглеца около 4 километров, погоня закончилась в деревне Тракенай: видимо, не зная местности, беглец оказался в тупике и вынужден был остановиться.

Выяснилось, что 29-летний житель Биржайского района Литвы, который уже неоднократно сталкивался с сотрудниками правоохранительных органов, пытался скрыться от пограничников, поскольку управляемый им автомобиль был угнан в Германии 3 февраля. Также у водителя не было прав на управление транспортным средством.

Пограничники также установили, что латвийские номерные знаки внедорожника принадлежали совершенно другому транспортному средству.

Начато досудебное расследование по факту при обретения или сбыта имущества, добытого преступным путем. За совершение этого преступления литовским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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