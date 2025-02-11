Самолет Таллинн-Копенгаген совершил незапланированную посадку в Риге

Утром 10 февраля по причине небольшой технической проблемы в международном аэропорту "Рига" совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании airBaltic, направлявшийся из Таллинна в Копенгаген.

"От имени авиакомпании airBaltic я могу подтвердить, что вышеупомянутый самолет был перенаправлен в Ригу из-за незначительной технической проблемы с гидравлической системой.

Это решение было принято в соответствии со стандартными процедурами безопасности, поскольку безопасность самолета, экипажа и пассажиров является приоритетом компании airBaltic в любых ситуациях", - пояснил порталу Delfi руководитель по общественным и политическим отношениям AS Air Baltic Corporation Аугустс Зилбертс.

Он также добавил, что в подобных ситуациях прежде, чем самолет вернется к работе, его тщательно проверят техники авиакомпании.

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