Больница Страдиня хочет знать о контактах своих сотрудников за пределами ЕС и НАТО

Руководство больницы им. Страдиня подготовило для своих сотрудников распоряжение, согласно которому сотрудники должны отчитываться о своих поездках в третьи страны и связях с гражданами государств, не входящих в ЕС и НАТО. Об этом сообщает LSM+.

В частности, от медперсонала требуют сообщать имена, фамилии, место жительства, род занятий лица, обстоятельствах знакомства с лицом, виде, характере и частоте контактов, а также о каналах связи. Своё распоряжение больница подкрепляет просьбой со стороны Службы госбезопасности (СГБ).

Как следует из распоряжения, в службу безопасности больницы необходимо сообщать обо всех поездках в страны, которые не входят в ЕС и НАТО, а также о всех контактах с лицами из этих стран.

13 февраля пройдёт собрание, на котором работникам больницы расскажут о сути и о причине таких требований, после этого профсоюз сможет их прокомментировать. Само распоряжение датировано 5-м февраля.

Также служба безопасности больницы Страдиня хочет знать, время и место контакта с человеком из третьей страны, имя, фамилия, возраст, род занятий контактного лица, характер контакта (это родственник, знакомый, одноклассник, однокурсник), обстоятельства знакомства и время, когда оно произошло, вид, характер контактов (очно, по электронной почте, по телефону), и т.д.

Журналисты несколько часов ждали комментарий, но сначала получили отказ, т.к. больница обосновывала это тем, что такие вопросы нужно согласовывать со Службой госбезопасности. Спустя пять часов больница заявила, что не видит юридического основания действовать в разрез с указаниями, полученными от Минздрава, в который, свою очередь обратилась СГБ.

СГБ комментариев по этому вопросу пока не предоставило.

Заместитель директора Госинспекции данных Ласма Дилбе говорит, что не видит для этого правового основания, хотя предполагает, что если больница делает это по просьбе СГБ, такие просьбы обязательны к исполнению.

"Но, согласно закону об учреждениях госбезопасности, предоставлять нужно ту информацию, которая уже находится в распоряжении оператора данных. Этот запрос не создаёт обязательства получать новую информацию", - сказала Дилбе, добавив, что информация, которой уже обладает работодатель, может быть передана СГБ, но получать какую-то иную информацию от работника — правового основания для этого нет.

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