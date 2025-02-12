Гоп-стоп в Риге: на Бривибас гатве ограблен пассажир последнего трамвая

Полиции удалось задержать юношу, который в середине января ограбил на Бривибас гатве в Риге мужчину, с которым ехал последним трамваем.

Как сообщает пресс-центр Госполиции, 17 января в дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что накануне его избили и ограбили возле Воздушного моста.

Потерпевший сообщил, что ехал последним трамваем и вышел на остановке возле Воздушного моста, после чего продолжил свой путь по мосту. Внезапно к нему подошел юноша, также ехавший с ним в трамвае, и попросил телефон, чтобы якобы позвонить.

Когда мужчина отказался, незнакомец стал его провоцировать, а затем напал и отобрал телефон.

Получив заявление, полиция приступила к розыску подозреваемого. 6 февраля его удалось задержать — им оказался юноша 2007 г.р., ранее уже судимый за различные преступления, в том числе, и за ограбление.

Стражам порядка удалось также найти и вернуть потерпевшему похищенный телефон.

Следствие по делу продолжается.

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