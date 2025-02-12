Авария на Деглавском мосту: полиция ищет свидетелей

Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 6 февраля, в 22.22 в Риге, на улице А. Деглава (напротив дома номер 27, при съезда на улицу Вестиенас).

В это время на перекрестке столкнулись Mitsubishi Lancer вишневого цвета и белый Mercedes Benz.

Свидетелей аварии, а также водителей, в распоряжении которых имеются видеозаписи регистраторов, запечатлевших ДТП, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67219765, 26467582 или 112.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !