Тренер Юрмальской футбольной школы отстранена от должности за рукоприкладство на матче

Тренер Юрмальской футбольной школы (JFS) Сабина Админе была отстранена от занятий с детьми после того, как ударила ребенка во время футбольного матча.

Инцидент произошел в прошлое воскресенье на стадионе Lidl arēnа, где проходили футбольные матчи среди игроков групп U7 и U8 - детей в возрасте до семи и восьми лет.

На видеозаписи, предоставленной агентству LETA, видно, что после одного из эпизодов игры тренер JFS подошлa к сопернику, игроку футбольной школы Metta и, толкнув, дала подзатыльник.

Директор JFS Каспарс Горкшс пояснил агентству LETA, что после инцидента школа действовала в соответствии с процедурами — тренера отстранили, а учебное заведение находится в контакте с соответствующими органами.

Комментируя, были ли в прошлом какие-либо жалобы на тренера, Горкшс сказал, что жалобы, как правило, носят разный характер.

"Безопасная среда является приоритетом для JFS, и любые жалобы рассматриваются с максимальной тщательностью и ответственностью, с соблюдением внутренних правил и процедур, установленных в стране. В данном случае мы зафиксировали нарушения, связались с ответственными органами и отстранили тренера", — пояснил руководитель школы.

Горкшс подчеркнул, что подобные инциденты недопустимы.

Юрмальская футбольная школа - профессиональное спортивное образовательное учреждение Юрмальского самоуправления, предоставляющее бесплатные тренировки по футболу. Школа принимает мальчиков и девочек в возрасте от четырех до 15 лет на программы профессионального образования и образования по интересам.

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