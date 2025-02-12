В Риге на пьяной езде попался исполнительный директор Европейского чемпионата по баскетболу

Сотрудники Госполиции на прошлой неделе задержали в Риге бывшего многолетнего игрока сборной Латвии по баскетболу и исполнительного директора Европейского чемпионата по баскетболу среди мужских команд Кристапа Яниченока.
По данным Госполиции, 8 февраля, около 16.00 на пульт дежурного поступила информация о том, что в Риге, напротив дома номер 55 по улице Элизабетес водитель въехал в припаркованный автомобиль.
В ДТП никто не пострадал. Однако при проверке в организме водителя было зафиксировано 2,33 промилле.
Водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, задержали.
По делу начаты уголовный и административный процессы.
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