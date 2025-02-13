ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера

Земгальское региональное управление полиции разыскивает Мечислава Левашковича (1953 г.р.).
В последний раз мужчину видели в волости Цодес Бауского края.
Его приметы: рост 166 см, среднего телосложения, волосы седые. На носу шрам.
Был одет: серый джемпер с надписями, черные брюки, черные ботинки, черная куртка.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 112.
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