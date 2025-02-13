ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера
Fоtо: Valsts policija

Земгальское региональное управление полиции разыскивает Мечислава Левашковича (1953 г.р.).

В последний раз мужчину видели в волости Цодес Бауского края.

Его приметы: рост 166 см, среднего телосложения, волосы седые. На носу шрам.

Был одет: серый джемпер с надписями, черные брюки, черные ботинки, черная куртка.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 112.

ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера
Fоtо: Valsts policija

Госполициярозыск

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь