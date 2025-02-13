ФОТО. Без вести пропала 16-летняя школьница

Видземское региональное управление полиции разыскивает Милену Померанцеву, которую в последний раз видели 11 февраля.

Девочка ушла из поселения Fonds Grašu bērnu ciemats в Цесвайнской волости Мадонского края.

Возможно, девочка может находиться в Риге.

Была одета: темное пальто, черные брюки, бело-розовая спортивная обувь, черный рюкзак с белой надписью. При себе были розовые наушники.

Ее приметы: рост 170 см, волосы темные.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 29150012 или 112.

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