ФОТО. Без вести пропала 16-летняя школьница

Видземское региональное управление полиции разыскивает Милену Померанцеву, которую в последний раз видели 11 февраля.
Девочка ушла из поселения Fonds Grašu bērnu ciemats в Цесвайнской волости Мадонского края.
Возможно, девочка может находиться в Риге.
Была одета: темное пальто, черные брюки, бело-розовая спортивная обувь, черный рюкзак с белой надписью. При себе были розовые наушники.
Ее приметы: рост 170 см, волосы темные.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 29150012 или 112.
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