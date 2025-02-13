В Германии задержан гражданин Латвии, объявленный в розыск

Вечером 11 февраля Федеральная полиция Германии при проверке автобуса, въехавшего из Нидерландов, задержала 43-летнего гражданина Латвии, ранее объявленного в розыск прокуратурой Клеве )федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Как отмечает полиция, латвиец разыскивался по обвинению в краже, совершенной в группе. В мае 2019 года окружной суд Гельдерна приговорил его к штрафу в размере 475 евро или 19 дням тюремного заключения.

Мужчину задержали и доставили в участок полиции для дальнейшего разбирательства.

После завершения мероприятий федеральная полиция передала латвийца в тюрьму в Мёрс-Капеллене для отбывания наказания, поскольку он не смог заплатить положенный штраф.

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