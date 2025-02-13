В Рижском аэропорту пограничники задержали находящегося в розыске гражданина Латвии

В среду, 12 февраля, Государственная пограничная охрана задержала в аэропорту "Рига" приехавшего из Великобритании гражданина Латвии, который находился в розыске полиции, сообщили порталу Delfi в Госпогранохране.
Человек был задержан и передан сотрудникам Госполиции.
Также в среду во въезде в Латвию было отказано восьми иностранцам.
В Рижском аэропорту во въезде в Латвию было отказано двум гражданам Украины, поскольку иностранцы не смогли обосновать цель и обстоятельства своего въезда и пребывания.
На КПП "Терехово" и "Гребнево" во въезде в Латвию было отказано двум гражданам Таджикистана, одному гражданину России и одному гражданину Кыргызстана, поскольку у иностранцев не было действующих виз или видов на жительство. В свою очередь, на КПП "Патерниеки" во въезде было отказано одному гражданину Молдовы и одному гражданину Беларуси по соображениям безопасности.
Упомянутые лица были возвращены в страны выезда.
На КПП в аэропорту "Рига" один гражданин Молдовы и один гражданин Таджикистана были уличены в нарушении условий пребывания - у них не было дейстующих виз или видов на жительства в странах Шенгенской зоны.
Упомянутые лица привлечены к административной ответственности.