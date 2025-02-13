В Рижском аэропорту пограничники задержали находящегося в розыске гражданина Латвии

В среду, 12 февраля, Государственная пограничная охрана задержала в аэропорту "Рига" приехавшего из Великобритании гражданина Латвии, который находился в розыске полиции, сообщили порталу Delfi в Госпогранохране.

Человек был задержан и передан сотрудникам Госполиции.

Также в среду во въезде в Латвию было отказано восьми иностранцам.

В Рижском аэропорту во въезде в Латвию было отказано двум гражданам Украины, поскольку иностранцы не смогли обосновать цель и обстоятельства своего въезда и пребывания.

На КПП "Терехово" и "Гребнево" во въезде в Латвию было отказано двум гражданам Таджикистана, одному гражданину России и одному гражданину Кыргызстана, поскольку у иностранцев не было действующих виз или видов на жительство. В свою очередь, на КПП "Патерниеки" во въезде было отказано одному гражданину Молдовы и одному гражданину Беларуси по соображениям безопасности.

Упомянутые лица были возвращены в страны выезда.

На КПП в аэропорту "Рига" один гражданин Молдовы и один гражданин Таджикистана были уличены в нарушении условий пребывания - у них не было дейстующих виз или видов на жительства в странах Шенгенской зоны.

Упомянутые лица привлечены к административной ответственности.

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