В Литве ночью была похищена молодая женщина; задержан аргентинец

В ночь на среду в Утене (Литва) была похищена молодая женщина. Полиция через час нашла похитителя.

Департамент полиции Литвы информирует, что 12 февраля, в 04.30, в Утене к молодой женщине (2003 г.р.) подъехал автомобиль, водитель которого посадил женщину в свою машину и увез.

В 05.30 того же дня в Утене, на ул. В.Кудиркос был найден этот автомобиль. Молодая женщина не пострадала. Задержан подозреваемый (1996 г.р.).

По данным источников Delfi, и женщина, и у подозреваемый являются гражданами Аргентины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Представитель прокуратуры Раса Стунджене рассказала Delfi, что пара из Аргентины уже какое-то время живет и работает в Утене.

"Пострадавшая и подозреваемый – иностранцы, живущие и работающие в Утене, они поддерживали тесные отношения друг с другом. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, поскольку версии у обеих сторон разные", – сказала представитель прокуратуры.

Останется ли молодой человек под арестом, решает прокурор.

"Пока подозреваемый находится под арестом, какую меру пресечения ему назначить, прокурор решит после уточнения обстоятельств происшествия", – сказала Стунджене.

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