Великобритания: гражданка Латвии с подругой совершили несколько краж во время массовых беспорядков

В Великобритании осуждена 19-летняя гражданка Латвии Элизабете З. и ее подружка Люси Х., которые во время массовых беспорядков, прокатившихся летом прошлого года по Великобритании, совершили несколько краж из разгромленных магазинов.

Как сообщает британская пресса, Элизабет присвоила туфли Crocs и ароматические бомбочки для ванны.

Ужасающие кадры погромов, которые произошли в Халле были продемонстрированы в суде. На видеозаписи были запечатлены Элизабете З. и Люси Х., держащие в руках обувь Crocs. Девушки подобрали обувь на улице, где их бросил мужчина, укравший в ходе погрома магазина Shoezone.

На суде гражданка Латвии признала себя виновной в краже ароматических бомбочек из магазина Lush.

5 августа 2024 года подозреваемые добровольно сдались властям. Примечательно, что Элизабете пришла в полицейский участок, имея при себе коноплю, которую у нее нашли и изъяли во время проверки.

На допросе гражданка Латвии заявила, что в день погромов она выпила пять-семь порций водки и колы, а затем направилась на акцию протеста возле отеля Royal, целью которой было "выгнать всех иностранцев из отеля".

Отвечая на вопрос судьи Берри, о чем она думала, участвуя в беспорядках, Элизабете сказала: "Я ни о чем не думала. Я просто видела, как все остальные это делают, поэтому я подумала, что это приемлемо".

В итоге, за кражи и хранение наркотиков суд приговорил Элизабете З. к восьми месяцам условного тюремного заключения и 12 дням реабилитации. Ее подружка Люси получила 40 часов принудительных работ и 15 дней реабилитации.

Хроника беспорядков

Напомним, 29 июля 2024 года в детской танцевальной студии в Саутпорте в результате ножевой атаки были убиты трое детей, еще десять человек получили ранения. По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний выходец из Руанды.

30 июля возле Аткинсона на Истбанк-сквер состоялось всенощное бдение, на котором присутствовали тысячи людей, скорбящих о жертвах страшного преступления.

И уже на следующий день — 31 июля - в Хартлпуле (графство Дарем) начались массовые протесты. Протестующие кидали в сотрудников полиции яйца и стеклянные бутылки. Возле отеля, где проживают мигранты, начались погромы: около 200 человек кидали в постояльцев отеля предметы и подвергали их оскорблениям.

1 августа в центре Лондона начались беспорядки возле резиденции премьера Великобритании. 2 августа протестующие начали собираться на Кильской площади Сандерленда для марша по центру города. Затем у мечети Сент-Маркс произошли столкновения между полицией и протестующими.

3 августа в Великобритании прошли массовые протесты правых активистов. В Лидсе около 150 протестующих скандировали лозунги "Мусульмане-педофилы прочь с нашей улицы". В Кингстон-апон-Халл протестующие напали на отель, в котором проживали просители убежища, бросая кирпичи и разбивая окна.

4 августа протестующие попытались поджечь гостиницу Holiday Inn Express в Ротереме, в которой проживали беженцы. 5 августа массовые протесты в городах Великобритании стали стихать.

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