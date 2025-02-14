ФОТО. В Польше задержан гражданин Латвии, управлявший угнанным Audi A8

Сотрудники Таможенно-налоговой службы Польши при проверке обнаружили в Будзиско разыскиваемый автомобиль.
Как отмечают польские СМИ, автомобилем Audi A8, остановленным на трассе S61, управлял 55-летний гражданин Латвии.
При проверке оказалось, что автомобиль 2019 года выпуска с января этого года числился в базе данных как угнанный в Польше.
Водитель и транспортное средство для дальнейшего разбирательства были переданы сотрудникам полиции Главного управления полиции города Сувалки.
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