ФОТО. Vivi просит помощи в поисках вандала, укравшего аварийный молоток
Fоtо: DELFI

Оператор пассажирских поездов Vivi разыскивает мужчину, который 6 февраля во время поездки по маршруту Рига-Елгава специально повредил стенную панель поезда, спинку кресла и незаконно присвоил аварийный молоток, сообщает Vivi в социальной сети X.

Госполиция проинформирована о случившемся.

Всех, кто узнал человека на фотографии, призывают звонить по телефонам 63004200 или 110.

ЛатвияVivi

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