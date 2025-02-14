ФОТО. Vivi просит помощи в поисках вандала, укравшего аварийный молоток

Оператор пассажирских поездов Vivi разыскивает мужчину, который 6 февраля во время поездки по маршруту Рига-Елгава специально повредил стенную панель поезда, спинку кресла и незаконно присвоил аварийный молоток, сообщает Vivi в социальной сети X.
Госполиция проинформирована о случившемся.
Всех, кто узнал человека на фотографии, призывают звонить по телефонам 63004200 или 110.
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