Пьяный лихач разогнался по шоссе Рига — Сигулда до 161 км/ч

Сотрудники Рижского регионального управления задержали в Ропажском крае водителя, значительно превысившего скорость на одной из центральных дорожных магистралей Латвии.

По информации пресс-центра Госполиции, 12 февраля, около 14.00 инспекторы Дорожной полиции зафиксировали на дороге Рига — Сигулда — граница Эстонии автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого вместо разрешенных 90 км/ч ехал со скоростью 161 км/ч.

Когда полицейские остановили машину нарушителя, то выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали 2,77 промилле. Также полицейские установили, что у мужчин 1976 г.р. нет прав на управление транспортным средством.

Нарушителя задержали и водворили в изолятор временного содержания. В его отношении начаты административный и уголовный процессы.

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