ФОТО. В Риге без вести пропал 15-летний футболист клуба Dinamo Rīga
Fоtо: Valsts policija

Госполиция разыскивает 15-летнего Криспина Бигиримана, играющего за футбольный клуб Dinamo Rīga.

Утром 13 февраля подросток вышел из своего дома в Улброке (Стопиньский край), чтобы отправиться в школу, с тех пор от него нет никаких известий.

Его приметы: рост 165 см, худощавый, вьющиеся волосы.

Был одет: светло-коричневые брюки, темно-коричневая куртка с ярко-желтым капюшоном, темно-синяя шапка, черно-белая обувь. С собой был светло-коричневый рюкзак с изображением кота.

Информацию просьба сообщать по телефону 112.

ФОТО. В Риге без вести пропал 15-летний футболист клуба Dinamo Rīga
Fоtо: Valsts policija

Госполиция

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