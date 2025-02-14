ФОТО. В Риге без вести пропал 15-летний футболист клуба Dinamo Rīga

Госполиция разыскивает 15-летнего Криспина Бигиримана, играющего за футбольный клуб Dinamo Rīga.
Утром 13 февраля подросток вышел из своего дома в Улброке (Стопиньский край), чтобы отправиться в школу, с тех пор от него нет никаких известий.
Его приметы: рост 165 см, худощавый, вьющиеся волосы.
Был одет: светло-коричневые брюки, темно-коричневая куртка с ярко-желтым капюшоном, темно-синяя шапка, черно-белая обувь. С собой был светло-коричневый рюкзак с изображением кота.
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