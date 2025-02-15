ФОТО. Дело о трагическом ДТП с участием латвийского экипажа: подозрения предъявлены директору соревнований

В ходе предварительного расследования несчастного случая, произошедшего в прошлом году во время авторалли в Утене, в ходе которого погиб молодой человек, а еще 13 зрителей получили ранения, подозрения предъявлены директору соревнований Д. Л.

По сообщению литовской прокуратуры, 9 сентября 2024 года во время ралли, проходивших в Утене, спортивный автомобиль сошел с трассы и врезался в толпу зрителей, в результате чего погиб 21-летний юноша. Еще двое зрителей получили серьезные травмы, четверо получили легкие телесные повреждения, а у семерых человек возникли легкие проблемы со здоровьем.

Сразу после ДТП портал Go4speed сообщил, что аварию совершил латвийский экипаж Кристап Телле/Каспар Грива.

Было начато предварительное расследование по факту лишения жизни по неосторожности, предварительное расследование ведет прокурор отдела уголовного преследования Паневежской окружной прокуратуры, расследование ведут следователи Главного комиссариата полиции Утенского уезда.

В ходе расследования было опрошено около 40 свидетелей, поручено 19 заданий специалистам, которые уже представили свои заключения. На данный момент потерпевшими по делу признаны 9 человек.

После изучения собранных в ходе расследования данных, на данном этапе предварительного расследования подозрения в лишении жизни по неосторожности по причине нарушения установленных законом особых правил безопасного поведения предъявлены директору соревнований по ралли Д. Л.

Предварительное расследование продолжается, проводятся плановые следственные мероприятия.

Уголовный кодекс предусматривает до 7 лет лишения свободы за лишение жизни по неосторожности в случае нарушения установленных законом особых правил безопасности поведения.

Напомним, 27 сентября прошлого года во время ралли, проходивших в Утене, гоночный автомобиль, которым управлял гражданин Латвии, сошел с трассы и врезался в толпу зрителей. В ходе инцидента пострадали 14 человек, погиб 21-летний юноша.

После этого случая организаторы ралли заявили, что авария могла произойти из-за возможной ошибки экипажа гоночного автомобиля.

Fоtо: DELFI.LT

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