Угнанный в Латвии Mercedes Benz нашли в Литве: водитель оставил в салоне ключи и техпаспорт

Сотрудники Южно-Латгальского управления полиции задержали подозреваемого в краже автомобиля Mercedes Benz Vito в волости Медуму Аугшдаугавского края.

По данным полиции, информация о краже микроавтобуса поступила дежурному 11 февраля. Заявитель сообщил, что в салоне авто остались ключи, техпаспорт, а также кошелек с деньгами.

Полиции удалось установить подозреваемого — им оказался местный житель 1999 г.р., который ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичное преступление. В том случае машину также удалось угнать оставленным в салоне машины ключам.

Уже 12 февраля его задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Также полиция выяснила, что похититель доехал на краденном автомобиле до Зарасая в Литве, где его и оставил. Благодаря сотрудничеству с литовскими коллегами микроавтобус удалось найти и вернуть владельцу.

По делу начат уголовный процесс. Следствие продолжается.

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