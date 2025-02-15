В пятницу под Добеле перевернулся грузовик: погиб водитель

Днем в пятницу, 14 февраля, в Добельском крае перевернулся грузовик - погиб водитель, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Авария произошла в Добельской волости, на 7-м километре дороги Добеле-Лестене-Тукумс. Грузовик Mercedes-Benz Arocs съехал с дороги и перевернулся. Водитель 1972 года рождения погиб на месте происшествия.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 164 аварии: девять дорожно-транспортных происшествий были с пострадавшими, а одно - вышеупомянутое - закончилось летальным исходом.

Среди пострадавших - один пешеход в Видземском регионе и один велосипедист в Земгальском регионе.

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