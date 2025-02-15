В пятницу, 14 февраля, на Валмиерском шоссе, в Страупе, произошла авария с участием внедорожника BMW и междугороднего автобуса Isuzu Grand Toro.

Водитель BMW 1958 года рождения выехал на встречную полосу. В результате внедорожник столкнулся с автобусом, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

В автобусе находились четыре пассажира, которые в результате аварии не пострадали - все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, подчеркнули в полиции.

В свою очередь, водитель BMW был доставлен в медицинское учреждение.

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали девять человек и один погиб.

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