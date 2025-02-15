Бывший судебный исполнитель приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за присвоение 183 061 евро

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного производства, что привело к вступлению в силу решения, которым бывший судебный исполнитель приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за присвоение 183 061 евро, сообщили в суде.

У него также были конфискованы доли капитала в трех предприятиях. Кроме того, было удовлетворено заявление Министерства юстиции о возмещении ущерба. Обвиняемый был обязан выплатить государству 183 061 в качестве компенсации материального ущерба.

Рижский городской суд признал судебного исполнителя виновным в незаконном получении и растрате крупной суммы денег, находившихся на депозитных счетах судебного исполнителя, как лица, которому было доверено и вверено имущество. Преступление совершалось в период с 2003 по 2010 год.

Латгальский окружной суд отменил обжалуемое решение в той части, в которой оно не предусматривало возмещение ущерба в пользу государства и взыскание процессуальных издержек, и постановил взыскать их.

ВС отказал в возбуждении кассационного производства. Суд постановил, что в части, касающейся приговора, обвиняемый повторил в своей кассационной жалобе доводы апелляции, которые апелляционный суд оценил и мотивированно отклонил.

Суд апелляционной инстанции постановил, что приговор, вынесенный обвиняемому за совершенное преступление, является законным, обоснованным и справедливым. Суд постановил, что обвиняемый, будучи судебным исполнителем, в течение семи лет присваивал вверенные ему средства на сумму 183 061 евро, что более чем в 14 раз превышает сумму, которая указывает на крупное преступление. Он также совершил преступление при отягчающих обстоятельствах - злоупотребляя своим служебным положением.

Суд пришел к выводу, что, хотя полученная по делу информация о личности подсудимого была в целом положительной, характер преступления и степень причиненного ущерба не позволили суду вынести подсудимому условный приговор. Суд указал, что условное осуждение обвиняемого не достигнет репрессивной и сдерживающей цели наказания.

ВС посчитал оправданным вывод суда апелляционной инстанции о том, что преступные действия обвиняемого находились в прямой причинно-следственной связи с нанесенным ущербом и что поэтому его следует обязать выплатить компенсацию за этот ущерб. Суд решил, что ущерб должен быть взыскан в пользу государства на основании положений Закона о судебных исполнителях и других нормативных актов.

Суд отметил, что хотя средства, перечисленные на депозитный счет, не считаются государственными, государство при посредничестве судебных исполнителей должно гарантировать хранение и выдачу средств взыскателю и другим заинтересованным лицам. Государство несет ответственность за действия судебных исполнителей, включая присвоение судебным исполнителем средств, принадлежащих другим лицам, и недостачу средств на депозитном счете, а судебный исполнитель несет ответственность за убытки, причиненные государству.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !