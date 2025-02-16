Можно ли автобус приравнять к трамваю? Авария в Пардаугаве показала изъян правил

Обычная авария в Риге: автобус, который ехал по рельсам, при повороте подрезал автомобиль. Но необычны её последствия. ДТП высветило вопрос: можно ли автобус в такой дорожной ситуации приравнять к трамваю? Если можно, то легковые машины должны уступать дорогу и автобусу. А если нельзя, то никакого преимущества у него нет. В ДТП и правилах разбирался LSM+.

Эта авария произошла 12 января в Риге, в Пардаугаве. Рейсовый автобус Rīgas satiksme двигался по трамвайным путям по Юрмалас гатве в направлении улицы Слокас. Перед перекрестком установлен знак "Уступи дорогу" и "Движение по полосам". Правый ряд направо, левый ряд налево и направо под "кирпич".

Автобус продолжает двигаться по трамвайным путям и почти сталкивается с автомобилем Volvo, который собирался повернуть налево с левой полосы. Аварии не произошло. Но потом водитель легкового автомобиля выезжает перед автобусом и резко тормозит. Автобус врезается в машину. Из неё выходят женщина и ребёнок, водитель машины на повышенных тонах общается с водителем автобуса. (Видео из регистратора автобуса - здесь).

На условиях анонимности водитель Volvo согласился дать интервью. По факту на видео два инцидента. Сама авария – результат резкого торможения. За это водитель машины получил штраф за агрессивное вождение. С этим наказанием он согласен. Но первый инцидент — поворот автобуса с трамвайных путей — возмутил водителя Volvo.

"При рассмотрении жалобы водителя второго транспортного средства было установлено, что его действия соответствуют правилам дорожного движения, что он равноценен трамваю. То, что не действуют никакие другие ограничения и что он должен перестраиваться, это все игнорируется. И это дело — первый эпизод — было благополучно закрыто", — сообщил мужчина.

Водитель Volvo требует правовой оценки действий водителя автобуса. Считает, что автобус — это не трамвай, преимущества при проезде по рельсам у него нет. А значит, автобус нарушил правила дорожного движения.

В Rīgas satiksme признают, что их водитель перекрёсток проехал неправильно.

"Он в этой ситуации продолжал двигаться по рельсам по Юрмалас гатве и ехал дальше. Так не надо было делать. Он должен был съехать в конкретном месте перед перекрестком и выехать на рельсы с проезжей части", — говорит представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

Так мы выяснили, как должен выглядеть маневр водителя автобуса. Он передвигался по трамвайной линии, и ему нужно было вернуться на полосу и уже с этой полосы обратно выехать на трамвайные пути. А он поехал прямо, где вступил в конфликт с водителем легкового автомобиля. А уже потом произошла известная нам авария.

Такой схемы движения по данному перекрестку придерживаются в Rīgas satiksme.

Но в Госполиции пришли к выводу, что водителя автобуса штрафовать не за что. Стражи порядка ссылаются на 134-ю статью Правил дорожного движения. Она гласит следующее: "На перекрестке равнозначных дорог, а также на перекрестке неравнозначных дорог, если транспортные средства находятся на равнозначной дороге, водитель трамвая независимо от направления движения имеет преимущество перед водителями безрельсовых транспортных средств".

Однако в этом пункте речь идет исключительно о трамвае. Про автобус ни слова. Но представитель Госполиции Лига Дзилюма добавляет: "Этот пункт косвенно касается и безрельсового общественного транспорта — троллейбусов и маршрутных автобусов. Поэтому в таких местах они имеют приоритет перед другими водителями".

Что это за формулировка — "косвенно"? Как автобус косвенно стал трамваем?

LSM+ обратился за разъяснениями к специалистам.

"Как водитель, знающий правила, отмечу, что в статье 134 четко указано "трамвай", тогда как определение трамвая содержится в Законе о дорожном движении. Правила дорожного движения определяют пассажирское транспортное средство общего пользования как автобус, троллейбус или трамвай, курсирующий по определенному маршруту. При этом четко видно, что автобус, курсирующий по определенному маршруту, не является трамваем. Здесь, конечно, уместно задать вопрос: в каком нормативном документе говорится, что статья 134 косвенно применима к безрельсовым транспортным средствам общего пользования? По моему мнению, Правила дорожного движения и Закон о дорожном движении об этом не говорят", — прокомментировал Юрис Крейцбергс, доцент факультета машиноведения, транспорта и аэронавтики РТУ.

Мартиньш Малмейстерс, представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) заявил: "Автобус нарушил правила, но полиция решает, кто виноват, и если кто-то с этим не согласен, то решение может быть обжаловано".

Нормунд Корнеев, технический эксперт Латвийского бюро страховщиков транспортных средств: "После просмотра видеоматериалов можно сделать вывод, что организация движения на данном участке дороги не урегулирована. Согласно действующим правилам, автобус не имеет тех же преимуществ, что и трамвай".

Впрочем, добавляет Юрис Крейцбергс, согласно 68-й статье ПДД водитель Volvo должен был убедиться, что его маневр не создаст помех другим участникам дорожного движения. И часть ответственности все же остается на нем. Но вот то, что автобус — это не трамвай, и Rīgas satiksme, и опрошенным специалистам в отличие, видимо, от полиции, ясно.

Возможно, чтобы внести окончательную ясность, нужны поправки в правила дорожного движения.

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