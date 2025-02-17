В ДТП на Вентспилсском шоссе пострадал человек: движение организовано по одной полосе
Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

По информации Госполиции, в понедельник днем на шоссе Рига — Вентспилс (А10) произошла авария, в результате которой пострадал один человек.

В полиции сообщили, что в волости Либагу Талсинского края столкнулись два автомобиля.

На месте происшествия работают ответственные службы.

Как сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi, в настоящее время движение в районе аварии осуществляется по одной полосе дороги.

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