В ДТП на Вентспилсском шоссе пострадал человек: движение организовано по одной полосе

По информации Госполиции, в понедельник днем на шоссе Рига — Вентспилс (А10) произошла авария, в результате которой пострадал один человек.

В полиции сообщили, что в волости Либагу Талсинского края столкнулись два автомобиля.

На месте происшествия работают ответственные службы.

Как сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi, в настоящее время движение в районе аварии осуществляется по одной полосе дороги.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !