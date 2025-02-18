ФОТО, ВИДЕО. Рига: каршеринговый автомобиль Bolt Drive врезался в заграждение

В минувшее воскресенье, 16 февраля, в 10.20, на перекрестке улиц Лиелирбес и Вентспилс в ДТП попал автомобиль каршеринговой компании Bolt Drive.
По свидетельству очевидцев, водитель, управлявший Peugeot, по неизвестной причине наехал на металлическое заграждение.
В результате аварии никто не пострадал, сообщили порталу Delfi в Госполиции.
"Работаем сейчас с Госполицией и представляем всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию. С нами связался и пользователь конкретного автомобиля, он сотрудничает с нами в рамках расследования. С учетом активной работы полиции мы воздержимся от более подробных комментариев", - сообщил глава Bolt Drive в Латвии Эдвинс Кажокс.
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