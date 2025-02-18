В огне пожара погибла 5-летняя девочка: бабушка, пытавшаяся спасти внучку, госпитализирована

В результате серьезного пожара, бушевавшего в волости Праулиенас Мадонского края в конце прошлой недели, погиб ребенок.

Как сообщает Degpunktā, вызов на пульт дежурного был получен 15 февраля, в 21.32. К моменту приезда спасателей огонь охватил 200 квадратных метров двухэтажного дома. Ликвидировать пожар удалось только к 05.58.

По неофициальной информации, причиной возгорания могло стать отопительное оборудование. Когда пламя уже охватило часть здания, бабушка попыталась найти внучку в задымленных комнатах, но безуспешно.

Женщина получила ожоги и спаслась самостоятельно. В настоящее время она находится в больнице под наблюдением врачей.

Семья девочки не находилась в поле зрения органов правопорядка.

По делу начат уголовный процесс, причины и обстоятельства пожара выясняются.

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