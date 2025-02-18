ФОТО. Дело граждан Украины, возивших нелегалов из Сомали, Ирана и Пакистана, направлено в суд

Паневежская окружная прокуратура (Литва) завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительное заключение, в рамках которого граждане Украины обвиняются в перевозке и организации перевозки нелегальных мигрантов. Нелегалов подбирали в Латвии, а затем везли через Литву в страны Западной Европы.

Досудебное расследование по факту незаконной перевозки нелегалов через государственную границу проводили сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы (ГПС), а возглавлял расследование прокурор отдела по расследованию дел, связанных организованной преступностью и коррупцией Паневежской окружной прокуратуры, Мантас Юркенас.

Расследование было начато после того, как 28 сентября 2024 года пограничники остановили в Паневежском районе автомобиль Ford Focus, в котором 22-летний гражданин Украины М. Л. перевозил четверых гражданок Сомали.

Изначально водитель не сбавил скорость, а попытался скрыться. Затем он оставил машину и бросился наутек, но был пойман.

Выяснилось, что 22-летний гражданин Украины отчаянно пытался избежать контакта с пограничниками, потому что в автомобиле находились иностранцы. По предварительным данным, это гражданки Сомали в возрасте 29-34 лет, у которых не было при себе документов, дающих им право на въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне.Однако нелегалки предоставили пограничникам удостоверения просителей убежища, выданные в сентябре этого года в Латвии. Они не имели право покидать Латвию, пока рассматриваются их документы.

Вскоре в Кедайняйском районе сотрудники полиции остановили автомобиль Renault Megane, которым управлял 48-летний гражданин Украины О. У., проживающий в Болгарии. Предполагается, что он сопровождал машину с нелегальными мигрантами.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе досудебного расследования было установлено, что обвиняемые в том же месяце — в сентябре прошлого года - еще дважды переправляли нелегальных мигрантов через Литву. В частности, им удалось довезти до границы с Германией трех граждан Пакистана, двух иранцев и одного афганца.

Все они были подобраны в Латвии в местах, указанных гражданином Украины О. У., и вывезены в Польшу украинцем М. Л.

Следствием также было установлено, что в прошлом году проживающему в Финляндии украинцу М. Л. предложили выгодную работу — перевозку мигрантов. Когда мужчина прибыл в Польшу, его подельник приобрел там два автомобиля.

В одном из них М. Л. перевозил нелегальных мигрантов, в другом его сопровождал О. У., который следил за появлением на дороге сотрудников правоохранительных органов.

М. Л. предъявлено обвинение в незаконной перевозке людей через государственную границу из корыстных побуждений, совершенной в составе группы сообщников.

Согласно литовскому законодательству, за это преступление ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

В свою очередь, гражданину Украины О.У., обвиняемому в организации данного преступления, грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

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