ФОТО. Интерпол объявил в розыск 11-летнюю девочку из Латвии

На официальной странице Интерпола появилась информация о розыске девочки из Латвии.
Согласно официальным данным, уроженка Риги Александра Кларк (2013 г.р.) разыскивается уже с октября 2024 года.
Как подтвердили порталу Delfi в пресс-центре Госполиции, ребенок действительно объявлен в розыск.
"У полиции есть основания предполагать, что ребенок может находиться за пределами Латвии вместе с родственником, у котoрого нет права на опеку", - сообщили в пресс-центре Госполиции.
Если в вашем распоряжении имеется какая-то информация о пропавшем ребенке, просьба обращаться в полицию.
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