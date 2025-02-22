В прошлом году мошенники выманили у жителей Латвии 16 млн евро

В прошлом году у жителей Латвии мошенники выманили по меньшей мере 16 086 256 евро, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация о зарегистрированных случаях.

Самыми распространенными способами мошенничества являются ложные звонки, фейковые SMS-сообщения, инвестиционные мошенничества и мошенничества в связи с покупкой и продажей товаров.

Новый феномен - использовании QR-кода в схеме мошенничества.

Полиция регулярно предупреждает общественность о различных видах мошенничества и призывает соблюдать советы по безопасности.

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