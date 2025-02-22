Рукс против декриминализации употребления наркотиков, но за медицинское использование каннабиса

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс против декриминализации употребления наркотиков, но если эксперты согласятся, то не будет возражать против легального использования марихуаны, например, в медицинских целях.

Отвечая на вопрос, следует ли Латвии разрешить медицинское использование марихуаны, как это делают некоторые западные страны, Рукс сказал журналистам в пятницу, что он не самый сведущий в области медицины. В то же время психотропные вещества уже используются в медицине, но их оборот строго контролируется.

По его словам, если вещество выписывает врач и оно необходимо в медицинских целях, то он не видит в этом проблемы.

В то же время он видит проблему в декриминализации употребления наркотиков. Будь то марихуана или другое вещество, ни в одной стране, где это практикуется, это ничего существенно решило в области употребления наркотиков или их незаконного оборота, подчеркнул Рукс.

Вместо этого нелегальный рынок в таких странах действует под прикрытием легальной деятельности, продолжается уклонение от налогов и отмывание денег, сказал начальник полиции.

Он сравнил, например, сигареты, которые легально продаются в магазине, но в то же время производятся нелегально. "И здесь будет то же самое. Мы откроем дверь для новых проблем, с таким подходом мы будем говорить молодежи, что это хорошо, легально, курите ( марихуану). Я лично против, потому что наркомания развивается шаг за шагом", - сказал Рукус.

Что касается намерения Министерства здравоохранения освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотиков, то Рукс отметил, что это вопрос для обсуждения и очень тщательной проработки. В то же время он подчеркнул, что в борьбе с наркотиками полиция уже уделяет больше внимания продавцам, а наказание потребителей не является самоцелью. Он также напомнил, что в настоящее время употребление наркотиков сначала наказывается административно и только в случае повторной поимки наступает уголовное наказание.

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