Полиция: в прошлом году в Латвии было убито 67 человек

В прошлом году в Латвии было убито 67 человек, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация, сообщает агентство LETA.

Из этих случаев 42 юридически классифицированы как убийства, а 25 - как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, вследствие чего наступила смерть потерпевшего.

В прошлом году в Латвии также было совершено 32 покушения на убийство.

В абсолютном большинстве, или 96% случаев, причины убийств имели бытовой характер. Большинство убийств совершено в жилье, в половине случаев орудием преступления был нож. В восьми случаях применено огнестрельное оружие.

В прошлом году также зарегистрировано два двойных убийства и одно убийство с признаками заказного убийства.

Младшим лицом, совершившим убийство, является 13-летний мальчик, а младшей жертве было десять лет. Средний возраст убитых составляет 52 года.

Большинство нападавших - мужчины, при этом и 72% жертв также были мужчинами.

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