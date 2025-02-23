ДОПОЛНЕНО. Полиция: нашлась пропавшая в Иманте девочка - она в безопасности

В воскресенье, 23 февраля, в Государственную полицию поступила информация, что в рижском микрорайоне Иманта пропала девочка в возрасте четырех-пяти лет. Позже полиция уточнила порталу Delfi, что девочку сопровождал мужчина. После 21 часа личности разыскиваемой девочки и ее спутника - дяди - были установлены. Хранители порядка удостоверились, что с девочкой все в порядке - она находится в безопасности по месту жительства.

Ранее в Госполиции сообщили, что днем получили информацию от обеспокоенной жительницы микрорайона Иманта о возможном пропаже маленького ребенка на бульваре Анниньмуйжа в Риге.

Принимая во внимание тот факт, что изначальная информация была ограничена, а вероятность пропажи ребенка реальна – чтобы не терять времени, было решено объявить о розыске девочки публично.

При выяснении обстоятельств происшествия была получена информация, что мужчина, изображенный на снимках, - человек, знакомый девочке, так как их обоих в тот день видели вместе в других местах.

В Госполицию не поступило ни одного заявления об исчезновении ребенка, и в то же время полиция не получила подтверждения о том, что ребенок в безопасности.

К обследованию прилегающей территории были привлечены сотрудники Рижского Пардаугавского управления государственной полиции Рижского районного управления и сотрудники Рижской муниципальной полиции, а также - жители Иманты и Золитуде.

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