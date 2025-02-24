Германия: дальнобойщик из Латвии пытался провезти контрабанду в мусорных пакетах

По информации Таможенной службы Германии, на прошлой неделе в ходе проверки, которую таможенники провели в зоне отдыха возле автозаправки около Вальденбурга (федеральная земля Баден-Вюртемберг), в грузовике из Латвии был найден контрабандный груз.

Как отметили в ведомстве, 39-летний водитель отрицал наличие у него каких-либо запрещенных предметов или товаров, требующих регистрации.

В ходе последующего досмотра сотрудники таможни обнаружили на верхней полке в кабине водителя тягача 85 блоков иностранных сигарет, упакованных в мусорные мешки.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

В качестве вещественных доказательств были изъяты 17 000 сигарет.

Сумма налога, которую должен теперь заплатить нарушитель, составила 3362,86 евро.

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