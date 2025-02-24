ЧП в Пурвциемсе: пострадал отравившийся дымом житель, 15 человек эвакуировались
Fоtо: LETA

В минувшее воскресенье пожарные получили вызов в Ригу, на улицу Анны Бригадере.

Как оказалось, на кухне одной из квартир на пятом этаже пригорела оставленная без внимания на плите еда.

Один человек получил отравление дымом и был передан для оказания медицинской помощи прибывшим сотрудникам "неотложки".

Всего из дома эвакуировались 15 человек.

VUGD

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