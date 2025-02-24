Поврежденный кабель в Риге, незнакомцы с лопатами на границе: дела расследуют полиция и СГБ

Всего за месяц до отключения стран Балтии от контролируемой Россией сети БРЭЛЛ и синхронизации с электросетями Европы в Риге на полуострове Грапью (рядом с Южным мостом со стороны Кенгарагса) произошел инцидент, в результате которого был поврежден 110-киловольтный кабель предприятия Augstsprieguma tīkls (AST).

Инцидент на полуострове Грапью произошел до Рождества: мужчина повредил лопатой 110-киловольтный кабель, получил ожоги, но остался жив.

Дело расследует Государственная полиция, но обстоятельства инцидента изучила также Служба государственной безопасности (СГБ), не обнаружив причастности российских спецслужб.

По данным программы Латвийского телевидения de facto, в конце января недалеко от границы с Эстонией в окрестностях Валки земессарги заметили двух мужчин, которые копали землю прямо под высоковольтной линией.

Увидев, что их заметили, они пытались скрыться на машине, а после задержания не могли толком объяснить, чем занимались под линией.

Как отмечает LSM.lv, перед синхронизацией электросетей стран Балтии с европейскими странами наблюдение за объектами AST было усилено.

"О таких случаях мы всегда сообщаем и полиции, и СГБ. Мы поддерживаем с ними связь, и такие случаи расследуются, потому что никогда нельзя исключить худший сценарий, что это акт саботажа или диверсия", - сказал председатель правления AST Роланд Ирклис.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !