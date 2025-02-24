В прошлом году только один работник полиции был задержан за взятку

В прошлом году за взяточничество был задержан только один сотрудник Государственной полиции, свидетельствуют данные полиции.
В 2023 году за подобное преступление были задержаны шесть полицейских, в 2022 году - один, в 2021 году - три, а в 2020 году - 13.
В прошлом году за различные преступления, включая уже упомянутого сотрудника полиции, были задержаны в общей сложности 11 полицейских, тогда как в 2023 году - 21 сотрудник.
В прошлом году один сотрудник полиции был привлечен к дисциплинарной ответственности - уволен со службы.
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