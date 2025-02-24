Биатлонист Расторгуев обвинил тренера сборной Брициса в нападении и избиении

Главный тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис на Чемпионате мира избил биатлониста Андрея Расторгуева. Об этом спортсмен рассказал в интервью Латвийскому телевидению.

В понедельник днем ​​Брицис пообещал в ближайшее время предоставить свою версию произошедшего.

По словам Расторгуева, Илмарс Брицис избил его после смешанной эстафеты на Чемпионате мира в Швейцарии. Сам спортсмен в этой эстафете не участвовал.

"После смешанной эстафеты произошел один большой инцидент, который поставил под угрозу мое участие в мужской эстафете и масс-старте. Инцидент связан с тренером, с тем, что он меня ударил. Думаю, он сломал мне палец. Ударил по носу. Думаю, у меня также довольно сильно повреждено плечо. Поеду в больницу, чтобы посмотреть, что происходит с моим организмом", - рассказал Андрей Расторгуев.

Сообщается, что Расторгуев пришел в комнату тренера Брициса, чтобы обсудить одно неприятное событие, произошедшее в прошлом году.

"Он вытолкнул меня из комнаты и начал замахиваться. Он напал на меня. Двое людей из команды пришли нас разнимать. Врач Алдис Цирулис попытался спасти ситуацию, наложил мне повязку на руку и попытался забинтовать плечо. В принципе, меня исключили из игры", — сказал Расторгуев.

"Я уже говорил, что в прошлом году у меня пропали лыжи для соревнований. Я также сообщил об этом в сервисную службу и генеральному секретарю федерации биатлона. Брицис пришел и сказал, что ничего не брал. У меня был один свидетель, который это видел и слышал. Я сказал ему: либо верните мне лыжи, либо я обращусь в другие органы", — рассказал спортсмен.

Расторгуев допустил, что в результате инцидента он получил серьезную травму плеча, теперь ему может потребоваться операция.

Биатлонист также недвусмысленно заявил, что он не будет в составе национальной сборной, если в ней будет Брицис.

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