Госполиция начала проверку в связи с конфликтом между латвийским биатлонистом Расторгуевым и тренером Брицисом

Государственная полиция начала ведомственную проверку в связи с конфликтом между латвийским биатлонистом Андреем Расторгуевым и тренером Илмарсом Брицисом.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что полиция получила заявление о конфликте между двумя мужчинами и возможном нанесении телесных повреждений, который произошел за пределами Латвии. В связи со случившимся начата ведомственная проверка.

В понедельник, 24 февраля, Расторгуев заявил Латвийскому телевидению, что во время чемпионата мира Брицис его избил. Брицис подтвердил агентству LETA, что такой инцидент был, но указал на вину биатлониста.

Как сообщила Бендика в Instagram, утром в день конфликта Расторгуев заявил, что его лыжи украл представитель сервиса. Команда была озадачена этим, так как лыжи являются собственностью Fischer, а Расторгуев говорил о событиях, которые произошли год назад.

В свою очередь, Расторгуев написал в социальных сетях, что инцидент произошел 20 февраля. В тот день он "получил информацию от свидетеля, который был на месте кражи, видел это и слышал диалог лиц, участвовавших в краже". Расторгуев не обвинял в краже представителей лыжного сервиса сборной, как утверждает Брицис.

Расторгуев заявил, что инцидент произошел уже в коридоре гостиницы, а не в номере Брициса, где в тот момент находился полуторагодовалый сын тренера.

"Когда я позвал Илмарса, чтобы он объяснил ситуацию с лыжами, он попросил меня выйти из номера, на что я согласился. Повернувшись спиной и открыв дверь номера, я подвергся нападению со спины", - отметил Расторгуев.

Президент Латвийской федерации биатлона (ЛФБ) Каспарс Сакниньш заявил, что федерация пока воздерживается от комментариев до полного расследования обстоятельств инцидента.

Правление ЛФБ потребовало от Расторгуева и Брициса письменного объяснения характера и причин инцидента.

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