Германия: бездомный "заяц" из Латвии прятался в туалете поезда и напал на полицейского

По информации немецких СМИ, в минувший понедельник 55-летний бездомный из Латвии натворил немало бед, за то и был доставлен в полицию.

Мужчина ехал без билета в поезде ICE из Мюнхена в Кассель. Во время остановки поезда в Касселе на вокзал прибыли полицейские, которые должны были установить личность безбилетника.

Когда сотрудники полиции зашли в поезд, 55-летний мужчина спрятался в туалете поезда и отказался выходить.

После неоднократных просьб выйти добровольно федеральная полиция вскрыла дверь и вывела агрессивно настроенного пассажира из туалета. В это время латвиец внезапно напал на сотрудников полиции. Дебошир успел несколько раз ударить полицейского, получившего в результате нападения незначительные травмы.

Для того, чтобы сопроводить хулигана в участок, потребовалось сопровождение нескольких полицейских.

Вскоре мужчина успокоился. Ему пришлось сопровождать сотрудников полиции в участок для установления его личности.

Возбуждено уголовное дело по факту физического нападения на сотрудников полиции.

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