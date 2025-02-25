Юрмала: упавший с крыши кусок льда ранил младенца в коляске

В минувшее воскресенье в Юрмале в результате падения куска льда с крыши отеля пострадал 11-месячный ребенок. Эту информацию подтвердили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

Медики получили вызов на улицу Межсаргу в Юрмале 23 февраля, около 10.40. По данным Degpunktā, инцидент произошел возле отеля Daina в Меллужи.

"Ребенок был полностью покрыт снегом. Кусок льда попал ему в щеку. Лицо было расцарапано и кровоточило. Кусок льда попал также в лоб", - рассказала мать пострадавшего младенца, которая в то утро вместе со всей семьей отправилась на прогулку.

Также женщина была шокирована отношением к ситуации представителей отеля, с которого упал кусок льда.

"Я был очень шокирована тем, что сотрудник не вызвал сразу скорую помощь, а очень быстро позвонил работникам, которые тут же побежали на крышу расчищать снег… После инцидента вызвали скорую помощь, ребенка отвезли в больницу", — пояснила Лиана.

По словам матери пострадавшего ребенка, никто из отеля не принес семье извинения, а вместо этого им стали предлагать деньги. От этой "компенсации" семья отказалась и обратилась также в полицию.

Как сообщили в СНМП, медики оказали помощь пострадавшему ребенку, который в удовлетворительном состоянии с легкими травмами был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Представительница Детской клинической университетской больницы сообщила, что информации о том, что младенец в настоящее время находится в этом медицинском учреждении, нет.

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