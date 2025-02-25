ФОТО. Трагическая авария под Ригой: полиция просит отозваться свидетелей

Госполиция просит отозваться свидетелей трагического ДТП, который произошел 25 февраля, в 06.45 на трассе А9 (Рига -Лиепая).

Как уже сообщалось ранее, в волости Бабитес Марупского края, напротив местечка Klīves столкнулись Оpel Zafira и междугородний автобус Iveco. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Также полиция сообщает о шестерых пострадавших, четверых из которых пришлось госпитализировать.

Информацию об аварии просьба сообщать по телефонам: 67219803, 22480878 или 112.

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