ФОТО. В розыск объявлен мужчина, напавший на юношу с украинским флагом

Во вторник, 25 февраля, Рижский городской суд на основании сообщения Госполиции принял решение объявить в розыск Валерия Лазарева.

Напомним, Лазарев был осужден за нападение на юношу с украинским флагом.

Суд приговорил Лазарева к двум годам лишения свободы. Ожнако осужденный попросил отложить исполнение приговора. Рижский городской суд отклонил это прошение.

Поскольку Валерия Лазарева не удалось найти по указанному адресу, полиция попросила объявить его в розыск.

Суд первой инстанции ранее признал Лазарева виновным и присудил ему условный тюремный срок по ст. 55 Уголовного закона.

Рассмотрев апелляционную жалобу, окружной суд отменил приговор Рижского городского суда о применении условного наказания.

Как сообщалось ранее, суд первой инстанции приговорил Лазарева к двум годам условного тюремного заключения с испытательным сроком два года, но потерпевший подал апелляцию, в связи с чем дело рассматривалось в окружном суде, который и приговорил его к реальному лишению свободы.

Летом 2023 года прокуратура применила к Лазареву за нападение на юношу 200 часов общественных работ. Такое наказание было применено в соответствии с соглашением, так как обвиняемый признал вину и заплатил требуемую потерпевшим компенсацию морального вреда — 6034 евро.Однако адвокат потерпевшего обжаловал постановление прокурора, Генпрокуратура отменила принятое им решение и уголовный процесс был возобновлен.

Инцидент произошел 20 мая 2022 года, когда от памятника Свободы до парка Узварас в Пардаугаве проходило шествие "За освобождение от советского наследия".

После шествия Лазарев проезжал на автомобиле BMW недалеко от места мероприятия, по улице Эдуарда Смильгя. Он остановил машину и нанес телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения, на плечи которого был накинут флаг Украины.

Несмотря на то, что после этого BMW скрылся с места происшествия, было установлено, что нападавший - Лазарев 1984 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Рядом с нападавшим в автомобиле во время инцидента находилась сотрудница полиции Анастасия Цвирко. Ей по другому делу предъявлено обвинение в бездействии. Сотрудница полиции уволена со службы.

Fоtо: Valsts policija

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