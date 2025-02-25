Экс-глава правления Cēsu alus попалась в Риге пьяной за рулем: в ее организме зафиксировали 2,6 промилле

Бывшей главе правления AS Cēsu alus Эва Сиетиньсоне предъявлены обвинения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре сообщили, что в декабре 2023 года автомобиль Lexus, в котором ехала обвиняемая, остановили на улице Краста в Риге. В крови водителя полиция констатировала 2,66 промилле.

Согласно данным портала tiesas.lv, дело передано в Рижский городской суд в октябре 2024 года. Судебное заседание по этому делу назначено на 22 мая.

В разговоре с Latvijas Avīze Сиетиньсоне не стала отрицать свою связь с данным делом, однако от комментариев воздержалась.

Также известно, что Эва Сиетиньсоне на прошлой неделе оставила свой пост главы правления AS Cēsu alus. Она занимала эту должность с сентября 2004 года.

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