ФОТО. Конфликт в Пурвциемсе: полиция устанавливает личности мужчины и женщины

Зиемельское управление Рижского регионального управление полиции устанавливает личности лиц, изображенных на фото.
По информации полиции, 13 февраля была начата ведомственная проверка по факту конфликта и возможных хулиганских действий в Риге, на улице Дзелзавас 75b, произошедших 12 февраля.
В связи с начатой проверкой устанавливаются личности мужчины и женщины, изображенных на кадрах с видео.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086454 или 112.
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