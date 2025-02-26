ФОТО. Конфликт в Пурвциемсе: полиция устанавливает личности мужчины и женщины

Зиемельское управление Рижского регионального управление полиции устанавливает личности лиц, изображенных на фото.

По информации полиции, 13 февраля была начата ведомственная проверка по факту конфликта и возможных хулиганских действий в Риге, на улице Дзелзавас 75b, произошедших 12 февраля.

В связи с начатой проверкой устанавливаются личности мужчины и женщины, изображенных на кадрах с видео.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086454 или 112.

Fоtо: Valsts policija

Fоtо: Valsts policija

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