ФОТО, ВИДЕО. Более 30 спасателей тушили пожар в пятиэтажном доме в центре Риги

В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, а пламя стремительно распространилось, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
По данным службы, информация о возгорании поступила в 12:32.
В тушении пожара были задействованы более 30 пожарных, восемь автоцистерн и три автолестницы.
В связи с происшествием на участке улицы Элизабетес было ограничено движение транспорта.
Общая площадь пожара составила более 500 квадратных метров.
По информации очевидцев, в этом доме в 2011 году уже бушевал серьезный пожар. Тогда общая площадь пожара составила 130 квадратных метров.
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