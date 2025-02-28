ВИДЕО. На Вентспилсском шоссе под Кемери загорелся автобус Ecolines (ДОПОЛНЕНО)

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в 1.00 на пульт дежурного поступил сигнал из Кемери, где на Вентспилсском шоссе загорелся автобус Ecolines, следовавший по маршруту "Рига - Вентспилс".

По предварительным данным, огонь частично уничтожил автобус, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

В ГПСС отметили, что автобус горел открытым пламенем. Пассажиры и водитель успели эвакуироваться еще до приезда спасателей.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Движение по трассе в районе ЧП затруднено.

Глава правления Ecolines в Латвии Андрис Подгорный пояснил агентству LETA, что возгорание произошло из-за перегрева глушителя.

Он также отметил, что автобус можно будет снова использовать после замены глушителя. По его подсчетам, ремонт может обойтись примерно в 15000 евро.

По словам Подгорного, подобные проблемы у автобусов — довольно частое явление.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !