Ночью в Елгавском крае автомобиль врезался в барьер безопасности: погиб человек

В ночь на воскресенье в волости Цену Елгавского края в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, сообщили в Государственной полиции.

Инцидент на дороге случился около часу ночи 2 марта. В Елгавском крае, в волости Цену, на автомагистрали A8, по предварительной информации полиции, водитель автомобиля BMW съехал с проезжей части и врезался в барьер безопасности на дороге.

В результате ДТП пострадали три человека, которые были доставлены в медицинское учреждение с травмами. Один человек скончался.

Госполиция расследует обстоятельства происшествия.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие.

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