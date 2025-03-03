Полиция задержала мужчину, избившего жену

В минувшее воскресенье полиция задержала в Лимбажи мужчину по подозрению в нанесении телесных повреждений своей супруге.

Информацию о том, что в одной из квартир Лимбажи может быть избита женщина, полиция получила вечером 2 марта.

По факту избиения и нанесения повреждений начат уголовный процесс.

Полиция призывает жителей не молчать и при первых же подозрениях сообщать правоохранительным органам о семейном насилии.

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