Германия: бездомный из Латвии ранил сотрудника Службы безопасности Deutsche Bahn

В Мюнхене задержан 44-летний гражданин Латвии, который в пьяном виде напал на сотрудников Службы безопасности Deutsche Bahn.

Как отмечает немецкая пресса, ранним утром 28 февраля охранники Deutsche Bahn попросили латвийца и его 31-летнего приятеля покинуть здание вокзала в Мюнхене, поскольку они распивали в помещении алкоголь.

Когда латвиец отказался уходить, было принято решение выпроводить его с вокзала в сопровождении сотрудников Службы безопасности Deutsche Bahn. Однако по пути он стал яростно защищаться, оскорблял охрану, а затем напал на них, нанося удары кулаками и ногами.

В результате нападения один из охранников получил ранения и был направлен к врачу.

При проверке в организме задержанного гражданина Латвии констатировали 2,42 промилле алкоголя. Против него начат уголовный процесс за нанесение телесных повреждений.

При проверке личных вещей полиция нашла у задержанного неиспользованный перцовый баллончик.

Также при проверке базы данных оказалось, что в настоящее время гражданин Латвии находится под следствием прокуратуры Ольденбурга за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

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