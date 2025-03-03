ФОТО. Напал на человека в клубе: полиция просит опознать агрессивного мужчину

Центральное управление Рижской муниципальной полиции (РМП) просит опознать мужчину, изображенного на фото.

По информации РМП, 22 декабря 2024 года этот мужчина ударил человека в клубе на улице Алфреда Калниня, 4.

По данному факту был начат административный процесс. За нарушение общественного порядка хулиган может грозить штраф до 500 евро.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67181204 или 26272071.

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