ФОТО. Напал на человека в клубе: полиция просит опознать агрессивного мужчину

Центральное управление Рижской муниципальной полиции (РМП) просит опознать мужчину, изображенного на фото.
По информации РМП, 22 декабря 2024 года этот мужчина ударил человека в клубе на улице Алфреда Калниня, 4.
По данному факту был начат административный процесс. За нарушение общественного порядка хулиган может грозить штраф до 500 евро.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67181204 или 26272071.
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